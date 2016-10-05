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15 Temmuz Şehitleri Anıtı'na ziyaret

05 Ekim 2016 Çarşamba, 10:20
15 Temmuz Şehitleri Anıtı'na ziyaret

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NEVŞEHİR (AA) – Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminin unutulmaması ve şehitlerin isimlerinin yaşatılması amacıyla Nevşehir’e yapılan “15 Temmuz Şehitler Anıtı” Özel İnsanlar Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından ziyaret edildi.

Şehitlik Parkı içinde bulunan anıtı ziyaret eden öğrencilere, öğretmenleri tarafından bilgi aktarılırken, anıtın kaidesine yerleştirilmiş 15 Temmuz gecesini anlatan fotoğraflar incelendi.

30 metre yüksekliğindeki anıtın zirve kısmında şehitleri temsil eden el motifleri Türk bayrağını tutarken, anıtın kaidesinde ise 15 Temmuz şehitlerinin isimleri ve fotoğrafları yeralıyor.

15 Temmuz Şehitleri Anıtı Nevşehir

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