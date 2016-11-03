15 Temmuz şehitleri fidanlarla yaşatılacak

15 Temmuz gecesi İstanbul Boğaziçi Köprüsü’nde yaralanan Safiyet Bayat’ın da katıldığı fidan dikim törenine Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, akademisyenler ve topluluk üyesi öğrenciler katıldı. Yaklaşık 4 dönümlük arazi üstünde oluşturulan 15 Temmuz Şehitleri anı ormanına birincil fidanı 15 Temmuz gazilerinden Safiye Bayat ve Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz kadar Şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir adına dikildi.

Fidan dikme töreninde öğrencilere seslenen Safiye Bayat , “Ayda bir sulamaya, dokunmaya gelin” dedi. Bayat, “Çam dikeceğiz. Hayata dokunacağız. Hayatın büyümesini, gelişmesini göreceğiz. Ben herkese teşekkür ediyorum” dedi.

15 Temmuz şehitlerini asla unutmayacaklarını ve defalarca anacaklarını dile getiren Rektör Adem Korkmaz,“Hiç kimse kusura bakmasın o gün yaşananlar basmakalıp ve basit hadiseler değildi ve olmadığı ortaya çıktı. O gün İstanbul, Ankara ve ülkenin değişik yerlerinde akşam ve gecenin ilerleyen saatlerinde meydana çıkmış, silah, mermilerin ve tankların altında kendilerini hiçe sayarak canlarını feda etmiş 241 şehidimiz ve binlerce gazimiz bu gecenin en büyük tanığıdır. Onları unutmamız muhtemel yok“ diye konuştu.

sonra oluşturulan hatıra ormanına Ilk fidan Şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir namına Safiye Bayat ve Rektör Adem Korkmaz göre dikildi.

Demokrasi gazileri, 15 Temmuz gecesini anlattı

Fidan dikme töreninden sonradan “Bir Milletin Direnişi; 15 Temmuz” adlı panele geçildi. Panele 15 Temmuz gazilerinden Safiye Bayat, Kazım Çakır, Ahmet Arık, Abdullah Sezgin ve Mehmet Muhakkak Ertaş konuşmacı olarak katıldı. Demokrasi gazileri, 15 Temmuz gazileri o gece yaşadıklarını üniversite öğrencileri ile paylaştı.

15 Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü’nde can atamak için sokaklara indiklerini ve önündeki gençlerin hepsinin şehit olduğunu anlatan Safiye Bayat, “Yürüyoruz birlikte, gözümüz kara, o toprak için can vermeye hazır masum bedenler yürüyoruz. Alt ben hanımefendi olduğum için kesintisiz beni arkaya itiyorlar, sürekli beni arkaya alıyorlar; ‘abla ne olur arkamıza geç’ diyorum siz daha gençsiniz, ben 34 yaşındayım. ‘Hayır abla arkamıza geç ne olur, sana bir şey olmasın’, 3-4 sıra önünüzdeki çocuklar, genç kardeşlerim, şahadetle şerefleniyorlar. Ne dek güzel bir şereflik makamıdır, hiç kimseye nasip olmayan” diye konuştu.

Panelde Gazi Kazım Çakır, M. Belli Ertaş, Ahmet Arık ve Abdullah Sezgin de 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını, o anki duyguların, can siperhane şekilde bir tüm olduklarını, yanlarında önlerinde, arkalarında şehit olan arkadaşlarını gördüklerini kendilerinin vurulduklarında zarar görmüş halde bile arkadaşlarını taşıdıklarını, Türk Milleti’nin ne değin enerjik, ne değin vatansever olduklarını o gece gördüklerini dile getirdiler.

Konuşmaların bitimiyle MAKÜ öğrencileri, ellerinde Türk Bayrakları ile Demokrasi Gazilerini uzun süre ayakta alkışladı. Panel, Burdur Valisi Şerif Yılmaz ve MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz’ın Demokrasi Gazilerine, anmalık ve hediye takdimi ile sona erdi.

Hayal Teşebbüs