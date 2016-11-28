15 Temmuz şehitleri hatıra ormanı

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir’in Avanos İlçesi Aktepe mevkinde oluşturulan “15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı”na fidan dikildi.

Vali İlhami Aktaş’ın da katıldığı etkinlikte, 15 Temmuz gecesi şehit olan 247 kişiden her birinin anısına getirilen on fidan toprakla buluşturuldu.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz yaptığı konuşmada, “15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı şehitlerimizin aziz hatırası için hatıra ormanı oluşturuyoruz. Şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz.” dedi.

Fidan dikimine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın yanı sıra Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Ebubekir Gizligider, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Akça, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Filiz Kılıç, Avanos Kaymakamı Mustafa Eldivan, Orman İşletme Müdürü Aykut Satırlı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

