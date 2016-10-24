15 Temmuz şehitleri için 246 fidan toprakla buluştu

Manisa CBÜ Bilim Kültür ve Medeniyet Topluluğu kadar 15 Temmuz şehitleri için hatıra ormanı oluşturuldu. Orman İşletme İl Müdürlüğü tarafından tedarik edilen 246 fidan, düzenlenen törenle toprakla buluştu. Törene Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nursel Ustamehmetoğlu, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Dandin, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Manisa İl Müftüsü Sinan Evren, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. Fidanların dikim töreninde konuşan Rektör Çelebi, 15 Temmuz darbe girişiminin Türk tarihinde karşısında karşıya kalınmış en büyük felaketlerden biri olduğunu belirterek, “15 Temmuz sonrası her bakımdan yaşanan travmalar hala etkisini hissettiriyor. Bu süreci tamamiyle atlatabilmiş değiliz. Bu uğraş bütün kararlılığıyla bundan daha sonra da devam edecek. Bu topraklarda, bu coğrafyada biz her zaman değerinde ödüyoruz. Sadece canımızla yok, ilmimizle, malımızla bu bedeli ödemeye devam ederek bu topraklara vatan olarak sahip çıkıyoruz. Tarihimizde yaşamış olduğumuz en manâlı belalardan birisi olarak nitelendirdiğim 15 Temmuz, sahiden bu ülkenin insanıyla bu ülkenin kaynaklarıyla bu ülkeyi işgal etme girişimi olarak karşımıza çıkıyor. Derenin taşıyla derenin kuşunu vurmaya çalıştı Haçlı Siyonist cephe. 15 Temmuz gerçekte bizi ‘altın tür yetiştiriyoruz’ diyerek kandıranların, sahiden hain ve ahlaksız bir nesil yetiştirenlerin bize yaşattığı büyük bir facia” diye konuştu.

Konuşmaların arkasından protokol üyeleri ve öğrenciler, 15 Temmuz şehitlerini simgeleyen 246 fidanı toprakla buluşturdu. Öğrencilerin fidanların dikimine gösterdikleri özen dikkat çekti. Aykut Yeniçağ

Aykut Yeniçağ