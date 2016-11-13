15 Temmuz şehitleri için koşuyoruz

15 Temmuz Şehitleri için düzenlenen Vodafone 38. İstanbul Maratonu 09.00’da başladı. Maraton, 15 kilometre (benzeri maraton) ve 10 kilometre yarışları ile 8 kilometrelik millet koşusu almak üzere Avrupa yakasında son bulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi göre organize edilen bu yıl, “Kahramanlar Koşusu” adı aşağıda düzenlenen ve yüksek katılımla gerçekleştirilen millet koşusu, Altunizade’den başladı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği 8 kilometrelik koşuda katılımcılar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü geçip, Dolmabahçe’de parkuru bitirecek.

Bu yıl tekrar altın kategoride koşulan Vodafone 38. İstanbul Maratonu’nda 90 elit atlet yer alıyor. Elit atlet bazında bu sene rekor katılım olduğuna uyarı çekilirken, 28’i Türk elde etmek üzere toplam 90 elit atlet maratonda ter döküyor.