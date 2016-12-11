15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

SİVAS (AA) – Şarkışla ilçesinde, 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu.

AK Parti Şarkışla Gençlik Kolları tarafından Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda, 15 Temmuz konulu sinevizyon ve slayt gösterileri sunuldu.

Mevlid-i şerif okunmasının ardından, Büyük Cami İmamı Muammer Ceyhan tarafından dua edildi.

Programa, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ve çok sayıda vatandaş katıldı.