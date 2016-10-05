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15 Temmuz şehitleri okulda yaşayacak

05 Ekim 2016 Çarşamba, 13:53
15 Temmuz şehitleri okulda yaşayacak

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KONYA (AA) – Seydişehir Selçuklu İlkokulu 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenlerin isimlerini okulun koridor ve sınıflarında yaşatacak.

15 Temmuz şehitlerinin adlarını ölümsüzleştirmek amacıyla okulun sınıf ve koridorlarında köşe açtıklarını belirten ilçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, öğrencilere ve gelecek nesillere örnek olması için milli kahramanları eğitim kurumlarında yaşayacağını söyledi.

Kibar, “Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 günü kalkıştığı darbe girişiminde şehit olan kahraman vatan evlatlarının isimlerini öğretmen ve idarecilerin katkılarıyla şehit köşesi oluşturularak öğrencileri milli bilinçle ülkemizin geleceği için yetişecekler. Aziz şehitlerimizi unutturmayacağız.” diye konuştu.

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