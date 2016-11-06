15 Temmuz şehitlerinin adı hatıra ormanında yaşayacak

ANKARA (AA) – AK Parti Etimesgut İlçe Teşkilatınca, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişiminde ilçede şehit olanlar anısına fidan dikilerek hatıra ormanı oluşturuldu.

Atatürk Orman Çiftliğinde düzenlenen “Her Şehidimize Bir Fidan” etkinliğine AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Mehmet İkbal Yılmaz, ilçe yönetim kurulu üyeleri, ilçe kadın kolları teşkilatından temsilciler ve şehitlerin aileleri katıldı.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz’da Etimesgut’ta 21 kişinin şehit olduğunu, 144 kişinin yaralandığını anımsatarak, şehitler hatırasına Etimesgut Şehitler ve Gaziler Ormanı oluşturulması için Atatürk Orman Çiftliği ile protokol yaptıklarını belirtti.

Etkinliğin gerçekleşmesinde partinin kadın kolları üyelerinin büyük katkısı olduğuna vurgu yapan Yılmaz, fidanların şehitlerin isimlerini taşıdığını aktardı.

Etkinlikte, isimlerin yer aldığı fidanlar şehit aileleri tarafından dikildi.