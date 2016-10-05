15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları sınıflara asıldı

KONYA (AA) – Konya’nın Seydişehir ilçesinde, 15 Temmuz şehitlerini ölümsüzleştirmek amacıyla, Selçuklu İlkokulunun sınıf kapılarına, şehit Ömer Halisdemir ve Muhsin Kiremitçi’nin fotoğrafları ile Türk bayrakları asıldı.

Okul yöneticileri, 15 Temmuz’daki hain darbe girişimini unutturmamak amacıyla okul içinde oluşturdukları panoya 15 Temmuz şehitlerinin ismini yazdı. Sınıf kapılarına da şehit Astsubay Ömer Halisdemir ve şehit polis memuru Muhsin Kiremitçi’nin fotoğrafları asıldı.

Oluşturulan pano ve sınıf kapılarına asılan fotoğraflarla 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenlerin isimleri yaşatılmaya çalışılıyor.

Selçuklu İlkokulu Müdürü Kadir Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz’da Türkiye’ye karşı hain bir darbe girişiminde bulunulduğunu hatırlattı.

Türk milletinin imanı ve iradesi sayesinde bu darbe girişiminin halk tarafından püskürtüldüğünü belirten Genç, şunları kaydetti:

“Darbeciler şunu bilmelidirler ki halkımızda bu iman ve irade olduğu müddetçe darbeciler amaçlarına ulaşamayacaklardır. Okul olarak öğrencilerimize 15 Temmuz’u unutturmamak ve anmak için bir çalışma planladık. Bu çalışma içerisinde 15 Temmuz şehitleri için bir pano hazırladık. Şehitlerimizin resimlerini hazırlatıp sınıflarımızın kapılarına yapıştırdık. Özellikle Seydişehirimizin şehidi Komiser Yardımcısı Muhsin Kiremitçi’nin resmini okulumuzda öğrenci olan yeğeninin sınıfına yapıştırdık. Amacımız 15 Temmuz’u öğrencilerimize ve halkımıza unutturmamak. Bundan sonra darbe girişimi meydana gelirse, halkımızın nasıl davranacağını anlatmak için böyle bir çalışma içine girdik. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın.”