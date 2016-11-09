15 Temmuz şehitlerinin isimleri okullarda yaşatılacak

ÇANKIRI (AA) – Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit düşen Çankırılıların isimleri, kentteki eğitim kurumlarında yaşatılacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz’da Türkiye’nin önemli bir badire atlattığına işaret etti.

Darbe girişimine karşı ülkenin tek yürek olduğunu vurgulayan Yazıcı, “15 Temmuz’da FETÖ tarafından hain bir darbe girişimi söz konusu oldu. Millet olarak Çanakkale’de, Sakarya’da, Kurtuluş Savaşı’nda verdiğimiz şehitlere ve ecdadımıza yakışır şekilde 15 Temmuz’da da mücadele ettik. Ecdadımızın şanına yakışır şekilde yetişen bazı evlatlarımız da iman dolu göğüsleriyle şehit düştü.” dedi.

Darbe girişimin ardından sorumluluklarının daha da arttığına değinen Yazıcı, Çankırılı olup şehit düşenlerin isimlerini kentteki eğitim kurumlarına verdiklerini söyledi.

İlk olarak Çankırı Anadolu Lisesi’nin ismini tüm şehitlere istinaden Çankırı 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi yaptıklarını bildiren Yazıcı, şunları dile getirdi:

“FETÖ terör örgütü ile ilişkisi olan ve el konulan bir okula, darbe girişinin yaşandığı gece Ankara’da şehit olan polis memuru Hasan Gülhan’ın ismini verdik. Okulun yeni ismi Şehit Hasan Gülhan Cumhuriyet Anadolu Lisesi oldu. Ayrıca Rehberlik Araştırma Merkezi, Şehit Yusuf Çelik Rehberlik Araştırma Merkezi, Orta Yatılı Bölge Ortaokulu, Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Ortaokulu, Orta Anadolu İmam Hatip Lisesi, Orta Şehit Uhud Kadir Işık Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kızılırmak Çok Programlı Anadolu Lisesi, Kızılırmak Şehit Medet Ekizceli Çok Programlı Anadolu Lisesi, Şabanözü İmam Hatip Ortaokulu da Şehit Serdar Önder İmam Hatip Ortaokulu olarak değiştirildi.”