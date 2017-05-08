15 Temmuz’da oğlu ve eşi şehit düşen Nihal Olçok duygusal anlar yaşadı

Anıt fotoğraf uygulamasında 85 metrekarelik duvara 50 litre özel yağlı badana kullanılarak şehit Erol Olçok ile Abdullah Tayyip Olçok’un 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yer aldıkları temsili fotoğraf ve Türk Bayrağına yer verildi. Dört ressamın 20 gün süren çalışması sonucu tamamlanan anıt fotoğraf uygulaması büyük alaka görüyor.

Darbe girişiminde oğlu ve eşini kaybeden Nihal Olçok, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın daveti üstüne abide fotoğraf uygulamasını inceledi.

Belediye Başkanı Polat, abide fotoğraf uygulaması hakkında Nihal Olçok’a bilgiler aktarırken eşi ve oğlunun resimlerinin yer aldığı özel anıt resim uygulamasını inceleyen Nihal Olçok gözyaşlarına etken olamadı.

Yeşilyurt Belediyesinin fazla duyarlı ve hassas bir hizmette bulunduğunu açıklayan Nihal Olçok, “Eşimi ve çocuğumu kaybettiğim 15 Temmuz darbe girişiminden sonradan ilk seyahatimi Malatya’ya yaptım, burada sizlerle birlikte olmaktan inanılmaz derecede mutlu oldum. Malatya’ya gelirken Darende’deki Somuncubaba’ya gittim, tüm şehitlerimiz için dua ettim, bu bana mükemmel geldi. Malatya yolculuğuna dualarla başlamaktan büyük bir itibar duydum. Malatya fazla güzel bir kent, insanları şehirden daha güzel, Malatya’yı Malatya yapan güzel insanları, insanların güzelliği toprağına sirayet etmiş. Şahsıma gösterilen ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

15 Temmuz alçak darbe kalkışmasının toplumun tamamını derinden etkilediğini sözlerine ekleyen Nihal Olçok, “Eşimi ve çocuğumu bu darbe girişiminde şehit verdim. Onların emanetlerine sonuna kadar sahip çıkacağız. Vatan toprakları için canını feda eden tüm şehitlerimizin Malatya’da bu denli hatırlanması ve unutturmamak adına etkinlikler düzenlenmesi millet arasında mesafe olmadığını gösteriyor. Kalpten kalbe uzanan bir yoldur bu doğrusu. Bizler hayatımızda hiç görmediğimiz insanlardan dua alıyoruz, takviye görüyoruz bu çok güzel bir duygu. Malatya’ya bundan sonra sıkça gelmeyi düşünüyorum. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’a bu anlamlı ve bizleri duygulandıran hizmetinden nedeniyle keza teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Nihal Olçok’u Malatya’da davetli etmekten büyük bir övünç duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, ise ilçenin ayrı yerlerindeki bina duvarlarına toplumsal hassasiyeti anlatan abide resim uygulamalarına öbür bir ağırlık verdiklerini söyledi.

Yeşilyurt Insanlar Eğitim Merkezinin ön kısmındaki her iki duvarına 15 Temmuz şehitlerini anlatan, istiklal ve istikbal mücadelesini veren kahramanların yer aldığı anıt fotoğraf uygulamasının büyük ilgi gördüğünü açıklayan Başkan Polat, “Binanın ön kısmına ilk olarak Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in yer aldığı fotoğraf uygulaması yaptık. Arkasında binanın diğer tarafına ise 15 Temmuz gecesi oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile birlikte hainlerin açtığı ateşle şehit düşen Erol Olçok ağabeyimizin yer aldığı görsel bir çalışma yaptık. Emeği geçen herkesi en içten duygularımla tebrik ediyorum. Bizler bu konularda duyarlıyız, ülke savunması için canını ortaya koyan kahramanlarımızın isimlerini yaşatmaya yönelik hizmetlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

Amaçlarının 15 Temmuz şehitlerini unutturmamak ve geleceğe karşın daimi eserler ele vermek olduğunu dile getiren Pola “Bu uygulamalar gelecek nesillerimize vatan ve bayrak sevgisini taşıyacak. İsimlerini yad ettiğimiz, rahmetle andığımız kahramanları yaşatmak ve gelecek nesillerimize; geçmişimizi, tarihimizi en iyi şekilde anlatmak için bu güzel eseri kentimize ve ilçemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Ziyarette Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Kavuk ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın eşi Yasemin Polat’ta yer aldı.

