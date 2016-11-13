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15 Temmuzun kahramanlarındandı: O da koştu

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde darbecilerin teslim olması için yoğun çaba sarf eden Gayretli, bu kere Vodafone İstanbul Maratonu için köprüdeydi.

13 Kasım 2016 Pazar, 18:04
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15 Temmuz Şehitler Köprüsünde darbecilerin teslim olması için yoğun çaba sarf eden Gayretli, bu kere Vodafone İstanbul Maratonu için köprüdeydi. Insanlar koşusuna katılarak vatandaşlarla sohbet eden Gayretli, köprüde görevli polisleri de denetledi. Koşuya katılan vatandaşlar da İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Gayretli’a yoğun ilgi gösterdi.

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