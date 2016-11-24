15 TLlik plastik sandalye makam koltuğu oldu

2014 yılında Dündarlı Kasabası’na belediye başkanı olarak seçildiğini anlatan Hüseyin Meydana Çıkan, önceki belediye başkanları döneminden kalma 3.5 milyon TL’lik borç bulunduğunu söyledi. Belediyenin makam koltuğunun da eski olduğunu ve kırıldığını söyleyen Başkan Çıkan, yeni makam koltuğu olmak yerine 15 TL’lik plastik sandalye kullandığını belirtti. Önce koltuğu tamir ettirme yoluna gittiklerini fakat tamir için fazla para istendiğini kaydeden Meydana Çıkan, “Belediyenin çok yüklü borcu var. Biz de yenisini olmak istedik ama fiyatının bin TL olduğunu söylediler” ifadelerini kaydetti.

Başkan Meydana Çıkan, “Bin TL verip de koltuk almanın etik olmadığını düşündüm. Bizler sorumlu insanlarız. Kasabamıza, halkımıza hizmet etmeye geldiğimiz için bu bin lirayı diğer işler kullanabiliriz. En azından itfaiyemizin aylık yakıtını bu şekilde karşılarız diye düşündüm. Manâlı olan koltuk yok, manâlı olan hizmet, yani koltuğumuza oturabilmemiz için borcumuzun olmaması lazım. Ben plastik sandalyede de oturabilirim dedim ve böyle bir şeyi tercih ettim. Yani bin liralık sandalye yerine 15 liralık bir plastik sandalyeyi bu yüzden seçim ettim” diye konuştu.

“Çöpleri bile traktörle topluyorlar”

Başkan Meydana Çıkan, belde için bin liranın çok manâlı bir para olduğunu vurgulayarak, bedensel imkansızlıklardan dolayı bozulan çöp birleştirme aracını da tamir ettiremediklerini ve çöpleri belediyeye ait traktörle topladıklarını söyledi. Başkan Meydana Çıkan, “Çöp arabamız 93 model ekonomik ömrünü tamamladığı için sık sık arıza yapıyor. Bu arızaları da devamlı yaptırmak, belediyemizin bütçesi olmadığı için bize çok külfet getiriyor. Fazla masraflı olduğu için kasabamızdaki çöplerimizi traktörümüzle topluyoruz. Emrindeki ki bizim için biriktirmek da fazla baskı oluyor. Bununla ilgili yardım istedik, fakat hiçbir yetkili bize takviye olmadı” ifadelerini kullandı.

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