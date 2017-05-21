153 yıllık acı: Çerkes Sürgünü

Çarlık Rusyası’nın mirasçısı konumunda olan Rusya’nın özür dilemesi bekleyen Çerkesler, 21 Mayıs tarihinin “Çerkes Soykırım ve Sürgünü” olarak tanınmasını istiyor. 21 Mayıs tarihinde resmi olmayan kayıtlara göre 1,5 milyona yakın Çerkes sürgün edildi. Sürgün sırasında yol şartları, salgın hastalıklar, açlık gibi nedenlerden nedeniyle da 400-500 bin kişi de hayatını kaybetti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi Kurucu Müdürü Prof. Dr. Hilmi Özden, 153 yıl önce yaşanan zulümden bahsetti. Büyük sürgün öncesinde de Çerkeş halkına yapılan eziyetlerin var olduğuna dikkat çeken Özden, “Rusların Kuzey Kafkasya üzerindeki emellerini ele alıp 1864’e gelirsek, hadisenin nasıl bir yüzyıllık veya asırlara sirayet eden bir proje olduğunu anlarız. 1700’lü yılların sonlarından itibaren Ruslar Kuzey Kafkasya’ya ve diğer Türk yurtlarına; bunlara Kırım’da dahil, Türkistan coğrafyası ve Kuzey Kafkasya’ya yerleşme ve oraları koloni haline getirme gayesi güdüyordu. Bunlara birincil tepkiyi gösterenlerden, Gazavat Harekatı’nı başlatanlardan hepimizin bildiği İmam Mansur. Çaba ediyordu lakin mücadelelerinde her zaman Rusları yenilgiye uğratmasına rağmen yakalandı, idam edildi. İmam Muhammet, İmam Hamzat ve nihayet hepimizin bildiği, evlatlarımıza ismini verdiğimiz İmam Şamil. Bu mücadeleyi, bu Gazavat hareketini, bu hareketi ele aldı. 25 yıl mücadele etti ve 1859 yılında kahramanca teslim elde etmek zorunda kaldı. Elde hiçbir şey kalmamıştı. Ama son esas dek mücadelesini sürdürdü ve şanlı bir mücadelenin sonunda Ruslar yine verdikleri sözü tutmadılar. Osmanlı Devleti’ne göndermek sözü verdiği halde Rus Çarı 10 yıl tutsak etti. 10 yıldan sonradan gönderildi, gönderildi lakin artık maalesef Çerkezlerin de sürgün tarihi yaklaşıyordu. Başlarında İmam Şamil yoktu. Öteki imamlarda mücadelelerine devam ettiler ve en son Ubıh bölgesi, Soçi bölgesi yakınlarında büyük bir mücadele ve savaş yapıldı. Maalesef kahramanca çarpışmanın sonunda teslim almak, 21 Mayıs 1864 başladı. İşte bu sürgün bu tarihlerden önce de oluyordu, lakin bu tarih o kadar bir kırılma noktasıdır ki, ama üçte bir nüfus kaldı Kuzey Kafkasya’da” dedi.

“NİNELERİMİZ YILLARCA, ÖLENE KADAR ANADOLU COĞRAFYASININ HER UYGUN BALIK ETİ YEMEDİ”

Osmanlı’nın o dönemlerde yaptığı çalışmaları aktaran Özden, konuşmasını şu şekilde tamamladı;

“1864 yılının trajedisini sadece zorunlu bir sürgün olarak da anlatamayız. Sürgün kelimesi ile de ifade edemeyiz. Çok açık bir şekilde 1864 Kuzey Kafkasya halklarının başta Adigeler elde etmek üzere soykırımıdır. Göç ne ile yapılıyordu? Insanlar karayolunu böylece basit kat edemiyordu. Kayıklar, tekneler, sandallar ve bunlar birer yüzen tabuttu. Ahali içine sayısı 10 şahsiyet sandala 30 birey, 30 kişilik kayığa 100 kişi ve bunlar Karadeniz’in kara sularının içinde sıkça battılar. Batınca bu insanların o güzel bedenlerini, o yiğit tenlerini balıklar dişledi ve ninelerimiz yıllardan beri, ölene kadar Anadolu coğrafyasının her uygun balık eti yemedi. öyle şuurlu bir şekilde Ruslar jenosit uygulamıştı ama, irk o yolları aşamayacaklardı. Kış vardı, kıyamet vardı. Osmanlı’nın kuvvetsiz olduğu dönemlerdi. Elinden geleni yapıyordu. Muhacirin komisyonları kuruyordu. Çünkü Osmanlı padişahlarının çoğunun annesi veya eşi biliyorsunuz Çerkez halkalarındandır, Kafkas halklarındandır. Ama onlar da yetişemiyordu. Göçler sırasında kaybettiğimiz insan sayısı tahmini olarak o kadar öbür rakamlar var fakat. Sadece Amerikalı Araştırma Adamı Mc Carthy’nin rakamı bir milyon 200 civarındaydı ve bu bir milyon 200 civarındaki göçmenin muhacirin üç de biri yollarda hayatını kaybetti. Bizim deyimimiz ile şehadet şerbetinden içti. 21 Mayıs banal bir tarih yok. 1864 basmakalıp bir sene yok. Bazı tarihler vardır ki onlar sonsuza kadar bir miras gibi gelecek nesilleri devredilir. Devredilir ki, milli düşünce korunsun, ulusal zihin canlı tutulsun. Hafızasını kaybeden milletlerin değil olduklarını tarih göstermiştir. Ama biz şuna inanıyoruz ancak, Kafkas Dağlıları asla örflerine, adetlerine, ananelerine, yemeklerini, düğünlerini, çocuklarla büyükler arasındaki adap kurallarını zeka unutmadılar. Bu ne demektir? Kafkasya birleşik, büyük Kafkasya ülküsünü katiyen unutmadı, unutmayacak. Kafkasyalıların şiyarı tüm boyların birliği olan birleşmiş, büyük Kafkasya ülküsü olacak.”

Mehmet Sıddık Yeşilırmak – Burak Tekin