16 bin adet çocuk kıyafeti bağışı

SİVAS (AA) – İstanbul’da yaşayan Sivaslı bir hayırsever, Hayat Ağacı Derneği’ne 16 bin adet çocuk kıyafeti bağışladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, “İstanbul’da yaşayan ve isminin açıklanmasını istemeyen Sivaslı hayırsever bir işadamı, Sivas Belediyesi Hayat Ağacı Derneği’ne 16 bin adet kazak, şort ve çocuk pantolonu bağışladı” denildi.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Hayat Ağacı Derneğinin, Gıda Bankası aracılığıyla Sivas’taki ihtiyaç sahiplerine destek olduğunu belirterek, yardım faaliyetlerinde emeği geçen herkese teşekkür etti.