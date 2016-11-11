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16 bin adet çocuk kıyafeti bağışı

11 Kasım 2016 Cuma, 18:25
16 bin adet çocuk kıyafeti bağışı

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SİVAS (AA) – İstanbul’da yaşayan Sivaslı bir hayırsever, Hayat Ağacı Derneği’ne 16 bin adet çocuk kıyafeti bağışladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, “İstanbul’da yaşayan ve isminin açıklanmasını istemeyen Sivaslı hayırsever bir işadamı, Sivas Belediyesi Hayat Ağacı Derneği’ne 16 bin adet kazak, şort ve çocuk pantolonu bağışladı” denildi.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Hayat Ağacı Derneğinin, Gıda Bankası aracılığıyla Sivas’taki ihtiyaç sahiplerine destek olduğunu belirterek, yardım faaliyetlerinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Hayat Ağacı Derneği hayırsever Sivas

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