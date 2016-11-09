– Selçuk Üniversitesi tarafından düzenlenen festivalde animasyon, belgesel, kurmaca ve deneysel dalda dereceye giren filmler ödüllendirilecek

KONYA (AA) – Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen, yurt içi ve yurt dışından 270’e yakın kısa filmin yarıştığı “16. Kısa-ca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali” oyuncu Göksel Arsoy, müzisyen ve oyuncu Ayla Algan ile yönetmen Osman Sınav’ın onur konuğu olduğu törenle açıldı.

SÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kalender, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’ndeki törende, festivali yedi yıldır uluslararası düzeyde gerçekleştirdiklerini belirterek, her yıl onur konuğu olarak yönetmenler ve sanatçıların katıldığını ifade etti.

Kalender, “Festivalimize bu yıl yerli ve yabancı 270’e yakın film başvurusu oldu. 52 film ön değerlendirmeyi geçerek jüri değerlendirmesine girmeye ve gösterime hak kazandı. 4 farklı kategorideki jüri üyelerimiz çalışmalara başladı. Değerlendirme sonucu dereceye girenleri yine festival kapsamında ödüllendireceğiz.” diye konuştu.

Konuşmanın ardından, festivalin onur konuklarına protokol üyeleri tarafından “Selçuk Üniversitesi Sanata ve Bilime Saygı” ödülü takdim edildi.

Ayla Algan, böyle bir heyecana dahil oldukları için üniversite yöneticilerine teşekkür etti.

Osman Sınav ise mesleği ile onurlandırıldığı için büyük mutluluk ve onur duyduğunu kaydetti.

Törende, SÜ Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Karakaya ile Nuran Acar yönetimindeki orkestra ve solistler, Türk sinemasının unutulmaz film müziklerinden seçkiler sundu.

Katılımcılar, daha sonra İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda açılan “Türk Sinemasından Portreler ve Türk Sineması Film Afişleri Sergisi”ni gezdi.

Koleksiyoner Vadullah Taş’ın arşivinden hazırlanan “Ayla Algan, Göksel Arsoy ve Osman Sınav Film Afişleri Sergisi”nde sanatçılar afişlerini imzalarken, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bir hafta boyunca devam edecek festivalde jüri üyeleri, animasyon, belgesel, kurmaca ve deneysel dalda değerlendirme yaparak, dereceye giren filmleri ödüllendirilecek.