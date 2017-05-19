ANTALYA (AA) – Selçuk Üniversitesi ve Kemer Tanıtım Vakfı (KETAV) tarafından organize edilen 16. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri, Antalya’nın Kemer ilçesinde başladı.

Kemer’de bulunan Selçuk Üniversitesi Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yapılan açılışta konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 650 kilometrelik sahili bulunan Antalya’da karadaki güzelliklerin yanı sıra denizin altında da birçok güzellik olduğunu söyledi.

Bu tarz etkinlikler sayesinde Antalya’da su altı ile ilgili olumlu gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Karaloğlu, ellerinde büyük nimet bulunduğunu ve yapılması gerek çok şeyin olduğunu vurguladı.

Karaloğlu, Antalya’da ve Kemer’de denizle ilgili eğitimler yapılması gerektiğini anlatarak, “Kemer’de Akdeniz Üniversitesi Denizcilik Fakültesini yeni kurduk. Bu fakülteyi kurmadaki amacımız, turizmin denizle irtibatını sağlayacak kişiler yetiştirmek. Aynı zamanda su altıyla ilgili bölümlerin de olduğu fakülte olması amacımız var.” diye konuştu.

Fakülteyle beraber Kemer’de daha çok deniz araştırmaları yapılacağına inandığını belirten Karaloğlu, şunları kaydetti:

“Sadece Kemer’de değil, Antalya’nın bütün sahil şeridinde birçok ilginç güzellikler var. Biz bunları daha çok gün yüzüne çıkarmak ve insanlıkla paylaşmak gibi bir görevimiz olduğunu düşünüyorum. Su altında yaptığı çalışmalarla farkındalık oluşturan ve çocuklara su altını sevdirdiği için su altı fotoğrafçısı Tahsin Ceylan’a teşekkür ederim. Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar olan su altı envanterini bir kitapta topladık. Bu kitap yakında basılacak. Bunun da müjdesini veriyorum.”

– Kemer, dünyada en iyi dalış yapılabilen yerlerden

KETAV Başkan Yardımcısı Tayyar Gül de Kemer’de turizmin çeşitliliği için bu tarz etkinliklere önem verdiklerini belirterek, Kemer bölgesinin dünyada en iyi dalış yapılabilen 50 yer arasına girdiğini kaydetti.

Akdeniz’in Antalya kıyılarındaki su altı doğal ve arkeolojik değerlerin dünyaya tanıtılması amacıyla yapılan ve 21 Mayıs’a kadar devam edecek Kemer Sualtı Günleri kapsamında su altı görüntüleme yarışmaları düzenlenecek. Kemer’in kıyılarında çekilecek fotoğraf ve videolar, uluslararası jüri tarafından değerlendirilerek dereceye girenlere ödül verilecek.

Etkinliğe Türkiye’nin yanı sıra Polonya, KKTC, Macaristan, İtalya, Almanya, Sırbistan ve Rusya’dan 50 su altı fotoğrafçısı katılıyor.