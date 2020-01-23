16 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Konya'daki kampı sürüyor

KONYA (AA) – Bu yıl gerçekleştirilecek FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'na hazırlanan milli takımın, Konya'daki kampı sürüyor.

Konya'da 18 Ocak'ta kampa giren ay-yıldızlılar, antrenör Fikret Doğan yönetiminde 25 Ocak Cumartesi gününe kadar hazırlıklarını sürdürecek.

Milliler, kampın ardından Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda 26 Ocak-2 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Uluslararası Yıldız Erkekler Basketbol Turnuvası'na katılacak.

TBF Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu, yaptığı açıklamada, Konya'nın bu turnuvalara alışık bir basketbol kenti olduğunu söyledi.

Maçların pazar günü başlayacağını hatırlatan Arıkoğlu, "2013 ve 2014'te 18 Yaş Altı Milli Takımımız, şampiyon oldu. Bu seneki turnuvada da takımımızı, Avrupa şampiyonu yapmak istiyoruz. Konya'da rekor sayıda seyirci bekliyoruz. Bu organizasyonda, Avrupa'da söz sahibi olan basketbol takımlarının altyapısındaki oyuncuları karşılaşacak. Amacımız, A Milli Takım'a çıkarabildiğimiz kadar oyuncu çıkarmak." diye konuştu.

TBF Altyapı Erkek Milli Takımlar Antrenörü Fikret Doğan ise Konya'nın misafirperverliğinden çok memnun olduklarını belirtti.

Basketbol altyapı erkek milli takımları olarak ileriye dönük ciddi anlamda bir oyuncu sayısına ulaştıklarını aktaran Doğan, "Bu turnuva, çok önemli yerlere gelmiş oyuncuların katıldığı bir turnuva. Bu takımlardan ileride çok enteresan yerlere gelmiş oyuncuların çıkacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Turnuvanın kıran kırana geçeceğini dile getiren Doğan, "Türk basketbolunun önümüzdeki yıllarda çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Çünkü çok iyi bir hazırlık içerisinde. Buradaki oyuncuların, A Milli Takım'a yükseleceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Kampı ziyaret eden Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Konya'da düzenlenecek bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını anlattı.

Turnuvanın Litvanya-Letonya maçıyla başlayacağını dile getiren Şahin, "Bu turnuvaya Letonya, Litvanya, Sırbistan, Rusya, Slovenya ve Türkiye 15 ile 16 Yaş Altı Milli Takımları katılacak. Bütün basketbolseverleri dünya yıldızlarını izlemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.