17 kadına 30 bin TL mikro kredi

Ordu Mikrokredi Şubesi tarafından Altınordu Belediyesi Buluşma Salonu’nda Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş’ın katılımı ile toplu kredi dağıtımı gerçekleştirildi. Türkiye Grameen Mikrokredi Programı (TGMP) dahilinde Türkiye’de kadınların kendi kendilerine kazanç getirici faaliyette bulunmalarına illerde yer alan Mikrokredi Şubeleri tarafından imkan sağlanıyor. Bu illerden bir parça başına olan Ordu’da da çoğunluğu el sanatları, çeyiz üretimi, terzi, unlu mamuller üretimi, toptan ürün alım satımı, hayvancılık ve tarım üstüne etkinlik bildiren 17 kadına takriben 30 bin TL kredi dağıtıldı.

Kredi dağılma töreninde konuşan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, mikrokredi ile kadınların aile ekonomisine katkı sunduğunu söyledi. Kredilerin geri dönüşü ile bambaşka kadınlarında kredilerden yararlanabileceğinin altını çizen Tekintaş, “750’ye yakın hanım kardeşimizin kredi desteği aldığı, 530 bayan kardeşimizin kredilenmiş çalışmasının bulunduğu Mikrokredi Altınordu Şubesi’ne teşekkür ediyoruz. Bayan kardeşlerimizin kendi işlerini yürütebilmeleri ve aile ekonomisine katkı saptamak için yaptığı çalışmaları tebrik ediyor ve devamını diliyorum. 17 arkadaşımıza 30 bin TL kredi dağıtıyoruz. Bu krediler geriye döndüğünde de farklı arkadaşlara kredi olarak geri dönecek. Kredilerden yararlanacak olan bayan kardeşlerimize yaptığı işlerde başarılar diliyoruz” dedi.

Altınordu Belediyesi buluşma salonunda gerçekleşen kredi dağılım törenine Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ordu Mikrokredi Şube Müdürü Sevil Gönül ve Ordu Mikrokredi Saha Sorumlusu Zeliha Kuralay Alakuş ve mikrokredi’den yararlanan kadınlar katıldı.

Program kredi almaya adalet kazanan kadınlara Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş kadar kredilerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Metin Akyürek

