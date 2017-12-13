17 yıldır kayıp olan Sinem’in babası konuştu: ‘Mahalleden biri mutlaka gördü’
Samsun’un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Kalfa Sokak’ta tam 17 yıl önce 5 yaşındaki Sinem Özdemir, evlerinin önünde oyun oynadığı sırada bir anda ortadan kayboldu. 5 yaşındaki küçük kızın esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmasının ardından tek bir ize dahi rastlanılmadı. 2010 yılında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Sinem Özdemir dosyasını ele alarak yeniden soruşturma başlattı. Sinem Özdemir’i bulmak için özel bir ekip kurularak operasyonlar derinleştirildi. Özdemir’in kaybolmadan önce çekildiği küçüklük fotoğrafları İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilerek yeniden yüzlendirme işlemiyle 15 yaşındaki halinin görüntüsü oluşturuldu. Ancak yapılan tüm çalışmalara ve aradan 17 yıl geçmesine rağmen, Sinem’den ne bir iz ne de bir haber alındı. Samsun’da 5 yılda tüm vakaların çözüme kavuştuğu görülürken, Sinem Özdemir’in yaşayıp yaşamadığının tespiti hala yapılamadı.
“Birilerinin gördüğüne inanıyorum”
Kızlarının acısını ilk günkü gibi hissettiklerini dile getiren Sinem Özdemir’in babası Mahmut Özdemir, “O kadar savcı ve emniyet müdürü değişti ancak hala bir ize rastlanılmadı. Kızım bulunamadı. Yine de devletimizden kızımın bulunması için yardım bekliyoruz. Kızım sokakta oynayan bir çocuk değildi normalde. O günde sokağa inip ağabeyine bakmak istedi. Ne olduysa yarım saat içerisinde oldu. Şüphelendiğim birileri yok ancak mahalleden birilerinin bu olayı görmemesi imkansız. Önemli olan onların konuşması. Birilerinin gördüğüne inanıyorum. Sinem kaybolduğunda 5 yaşındaydı eğer yaşıyorsa şu an 22 yaşında. Ben kızım yaşıyorsa eğer sokakta görsem belki de tanıyamam. Ben yine söylüyorum son söz kızımın kaybolduğu mahalleden çıkacak. Mahalleden birileri konuşursa iş çözüme kavuşur diye düşünüyorum. Emniyet çalışıyor görüyorum. Ancak bir yerde tıkanıyoruz. Şu an hala acısı içimizde. Güpegündüz bu kızın ortadan kaybolduğunun görülmemesi çok enteresan bir durumdur. Mutlaka birileri kızımın kaybolduğunu gördü” diye konuştu.
Sinem Özdemir’in kaybolmasıyla ilgili açıklama yapan mahalle sakinleri ise “Yaklaşık 17 yıldır Sinem’den bir haber alınamıyor. Artık Sinem bulunsun. Öldüyse veya öldürüldüyse bile en azından bir haber almak istiyoruz. Gündüz vakti sokakta oynadığı sırada bir anda ortadan kayboldu ve bir daha haber alınamadı. Ailesi perişan oldu” dediler.
Şahin Binici
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