18 Aralık Pazar Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere kadar, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin güney kesimlerinin parçalı ve fazla bulutlu, öteki yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği varsayım ediliyor. Doğu kesimlerde kuvvetli almak üzere iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği varsayım ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere kadar, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin aşağı seyredecek. Rüzgar, çoğunlukla kuzey yönlerden hafif, nadiren orta kuvvette esecek. Bir Takım illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve eksik bulutlu 1

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 7

İzmir: Parçalı ve eksik bulutlu 9

Adana: Parçalı ve fazla bulutlu 12

Antalya: Parçalı ve fazla bulutlu 15

Samsun: Parçalı ve eksik bulutlu 5

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 5

Erzurum: Parçalı ve eksik bulutlu -14

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 2