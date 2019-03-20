18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ´NİN 104. YILDÖNÜMÜ ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI

Çumra’da 18 Mart Çanakkale Zaferi´nin 104. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sabah hükümet konağı önündeki çelenk koyma törenin ardından İçeriçumra Gökkaya İlkokulunun hazırlamış olduğu, ülkemizin dört bir tarafından gelen bayraklardan oluşan “81 İlde Şanlı Bayrağım” sergisi ilçe Kaymakamı Hüseyin Ece tarafından açıldı. Protokol ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören sergiden sonra Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program beğeniyle izlendi.

Çumra protokolünün katıldığı program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla başladı. Ardından Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrenci / öğretmenleri tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirler okundu. Sonrasında ise Çanakkale Zaferi´nin destansı hikâyesi öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo ile anlatıldı.

D.DOĞAN