18 milyon öğrenci '15 Temmuz'u anarak ders başı yapacak

2016-2017 eğitim-öğretim yılı, yurt genelinde “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma” teması ile düzenlenecek törenlerle açılacak.

ANKARA (AA) – 2016-2017 eğitim öğretim yılında açık öğretim öğrencileri dahil, örgün eğitimde resmi ve özel okullarda yaklaşık 18 milyon 43 bin 15 öğrenci ve 900 bin dolayında öğretmen yarın ders başı yapacak.

Okullarda, “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma” konularını kapsayacak şekilde törenler düzenlenecek. Törenlerde, Bakanlık tarafından hazırlanan “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma” temalı broşürler tüm öğrencilere dağıtılacak.

Öğrencileri ortak duyguda bir araya getirmek amacıyla hazırlanan taslakta, tüm okul yöneticilerinden, kapsayıcı ve kuşatıcı bir program uygulamaları istendi. Taslak programı, isteyen okullar aynı şekilde ya da zenginleştirip geliştirerek uygulayabilecek. Programın sağlıklı ve anlamına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için okul idareleri ve öğretmenlerden gerekli hassasiyet göstermeleri istendi.

Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı



Törenler sırasında dikkat edilmesi gereken hususları belirleyen bakanlık, anma programı için okullarda bir idareci ve iki öğretmenden oluşan bir komisyon kurulmasını ve programı sunmak üzere uygun sayıda kız ve erkek öğrenci seçilmesini istedi.

Bakanlığın hazırladığı taslak programa göre, anma programı, şehitler için saygı duruşu ve devamında İstiklal Marşı ile başlayacak, şehitlerin ruhu için Fatiha okunacak.

Okul giriş ve koridorlarında “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerimiz” anma programının amacına uygun fotoğraflar sergilenebilecek.

Tören başlamadan önce ve tören esnasında, programın amacına uygun seçilen müzikler kullanılacak.

Şiirler okunacak



Bakanlığın taslak programında, Nazım Hikmet’in “Davet”, Necip Fazıl Kısakürek’in “Şarkımız Bizim”, Orhan Şaik Gökyay’ın “Bu Vatan Kimin” isimli şiirlerinin öğrenciler tarafından okunması önerildi.

Taslak programda ayrıca, Ahmet Arif, Mehmet Akif Ersoy, Arif Nihat Asya’nın çeşitli şiirlerinden seçilen dizelerin de okul müdürü ve öğrencilerin konuşmalarının arasında yer verilmesi istendi.

2 ayrı video EBA’da



Okullarda düzenlenecek “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerimiz” programının akışı içerisinde, bakanlığın Eğitim Bilişim Ağı’nda (EBA) yayınlanan 2 ayrı videonun gösterimi de yer alıyor.

Videolardan biri, FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü’nde açılan ateş sonucu, oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile şehit edilen reklamcı Erol Olçok’un reklam ajansı tarafından, diğeri ise MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda hazırlandı.

Milletin tek yürek halinde darbe girişimine karşı duruşu, meydanlarda gösterdiği kararlılık ve cesaret anlarını aktaran görsellerin dikkati çektiği videoda ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesinden İstiklal Marşı’na yer verildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen anma programı kapsamında, öğrenciler için hazırlanan broşür ve videolarda, Anadolu Ajansı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi gecesi çekilen görseller de kullanıldı.

