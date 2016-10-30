18inci dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklandı. Polislik sınavı POMEM sonuçları tıkla öğren

Güvenlik Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 9 bin erkek, bin bayan polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı kadar yapılan sınavın sonuçları açıklandı.

Sınavlarda galibiyet sıralaması, adayların aldığı en yüksek puandan aşağı içten yapıldı. Polis Meslek Eğitim Merkezleri’nde (POMEM) eğitime alınacak polis memuru adayları sayısına kadar sınavda başarılı olan 9 bin erkek ve bin kadın almak üzere toplam 10 bin belli başlı namzet belirlendi. Asıl olarak sınavı şampiyon adayların POMEM’e geçici kaydı esnasında yetersiz belge getiren, adaptasyon eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, adaptasyon eğitimi sırasında kendi isteği ile eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili yönetmelik gereği POMEM öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile saptama edilen adayların yerine puan sırasına kadar yerine geçen kimse adaylar çağrılacak.

Adaylar, sınav sonuçlarını Güvenlik Genel Müdürlüğü’nün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığı’nın http://www.pa.edu.tr internet sitesinden TC kimlik numaraları ve e-devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek.

Yapılan açıklamanın Polis Akademisi Başkanlığı POMEM Giriş Yönetmeliği hükümleri gereğince adaylara beyanat özelliğinde olduğu, sınav sonuçları hakkında hem tanımlama ve adayların kendilerine yazılmış tebligat yapılmayacağı kaydedildi. Belli Başlı olarak başarılı olan adayların uyma eğitiminin başlayacağı 20 Kasım 2016 tarihinde saat 17.00’ye kadar planlandıkları POMEM’lerde hazır bulunmaları gerektiği belirtildi.

Caner Ünver