KONYA (AA) – Konya’nın Akşehir ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Muhtarlar günü münasebetiyle ilk tören Anıt alanında gerçekleştirildi.

Kutlama komitesi adına törene Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Yiğit, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut İşcan ile tüm mahalle muhtarları katıldı.

Törende Akşehir’in en yaşlı muhtarı olan Kuşçu Mahallesi Muhtarı Cengiz Dort tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konulması sonrasında İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Dort, törende yaptığı konuşmada, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’ın destekleriyle her yıl 19 Ekim günü bundan böyle Muhtarlar Günü olarak kutlanacak olup, bu anlamlı günün halkımıza ve görevlerini fedakarca yürüten tüm muhtarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Muhtarların zor şartları ve kısıtlı imkanlarıyla yürüttükleri fedakarca hizmetlerin karşılığı manevi haz olsa da son dönemde yapılan maddi ve manevi iyileştirmelerin artarak devam etmesi, devletin kendilerine verdiği önemin bir göstergesi olduğunu belirten Dort, “Gerek milleti, gerekse devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyor, ilçemizde görev yapan tüm mahalle muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü en içten el kalbi duygularımla kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.” diye konuştu.