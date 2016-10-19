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19 Ekim 2016 Çarşamba

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19 Ekim Muhtarlar Günü

19 Ekim 2016 Çarşamba, 16:44
19 Ekim Muhtarlar Günü

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KONYA (AA) – Bozkır ilçesinde Anıt meydanında düzenlenen törenle 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Bozkır Anıt meydanındaki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasının ardından Bozkır Tepearası mahalle muhtarı Ahmet Taş günün anlam ve öneme yönelik bir konuşma yaptı.

Bozkır Anıt Meydanında gerçekleştirilen programa Bozkır Kaymakamı Mustafa Demir, Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, daire amirleri, ilçe protokolü, STK temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.

Tören sonrası muhtarlara yemek ikram edildi.

Bozkır Bozkır Belediyesi Bozkır Kaymakamlığı Muhtarlar Günü

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