KONYA (AA) – Konya’nın Ilgın ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.

Törene, Ilgın Kaymakamı Yücel Gemici, Belediye Başkanı Mehmet Karahan, Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkanı Yusuf Bayram ve çok sayıda muhtar katıldı.

Fahrettin Altay Paşa Parkı Atatürk Anıtı’na Muhtarlar Derneği tarafından çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkanı Yusuf Bayram, “13 Ağustos 2015 tarihinde sayın Cumhurbaşkanımız Külliyede muhtarlarla yapmış olduğu toplantıda gündeme getirilen, ‘Muhtarlar Günü’ kutlanması talebi Cumhurbaşkanımız tarafından kabul görmüş ve talimatı ile dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun yayınlamış olduğu genelge ile resmileşmiştir.” dedi.

Bayram, ilk muhtarlar günü kutlamasının ise 19 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştiğini kaydetti.

Tören hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından Ilgın Kaplıcaları sosyal tesislerindeki Ilgın Belediyesinin muhtarlara verdiği yemekle son buldu.