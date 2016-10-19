19 Ekim Muhtarlar Günü

ESKİŞEHİR (AA) – Sivrihisar ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı’na çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Sivrihisar Belediyesi Muhtarlıklar Müdürü Namık Yüzügüllü, yaptığı konuşmada, demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarların, bulunduğu mahalle veya köyde devletin tüm kurumlarını temsil ettiğini belirterek, muhtarların vatandaşla devlet kurumları arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Muhtarlığın önemli bir görev olduğunu anlatan Yüzügüllü, ”Devleti temsil etmekte olan muhtarlarımız, görev ciddiyetlerini daima en üst seviyede tutmak, halkla çok daha alakalı olmak, halkın sorun ve ihtiyaçlarını en kısa yoldan yetkili mercilere iletmek durumundadır. Muhtarlarımız, demokrasinin temel taşı olduklarını, devlet vatandaş arasındaki köprüyü oluşturduklarını hiçbir zaman unutmamalıdır.” ifadelerini kullandı.

Törene, Sivrihisar Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin İlhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahsin Çekiç ile daire amirleri ve muhtarlar katıldı.