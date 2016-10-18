SİVAS (AA) – Mahalli İdareler Müdür Vekili Nurettin Yuvacı, Muhtarlar Dernek Başkan Vekili Numan Kaya, Sivas Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Necati Altun ve muhtarlar, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Belediye Başkanı Sami Aydın’ı makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yuvacı, Kaya, Altun ve muhtarları makamında ağırlayan Aydın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Muhtarların belediyenin çalışmalarının en önemli noktasında bulunduğunu vurgulayan Aydın, “Belediye ile halk arasında köprü konumunda olan muhtarlarımız bizim için çok kıymetli.” ifadesini kullandı.

Sivas Belediyesi tarafından yapılan çalışmalara da değinen Aydın, şunları kaydetti:

“Muhtarlar bizden mahallelerindeki çalışmaları bir anda bitirmemizi istiyor ancak bunlar imkanla program çerçevesinde yapılan hizmetler. Bilindiği üzere her yıl 15-16 mahallemizde çalışma yapıyoruz. Çalışmalarımızı 2018’de tamamlayacağız. Bu konuda gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ediyorum. Mahalle bazında yapılan çalışmalarda en az çalışma Esentepe Mahallesi’nde yapılmış gibi duruyor ancak bu alan için gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm çalışması, her mahalleye yapılan çalışmalardan daha değerli. Bu alanda proje ihaleleri bitirilerek bakanlığa sunuldu ve bakanlığın onayını bekliyoruz. 2 milyon 850 bin lira projelerin bedeli, Esentepe Mahallesi kentsel dönüşümü tamamlandığında emin olun şehir merkezinde oturanlar orada ikamet etmek isteyecek. Bu çok özel bir proje konumunda. Mahalle sakinleri biraz daha sabırlı olmak durumunda.”