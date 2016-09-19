KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bahçeci, mesajında, 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk’e “Mareşallik” rütbesi ile “Gazilik” unvanının verildiğini belirterek, ülke geneli ve kentteki kahraman gazilere sağlık ve esenlikler diledi.

Şehitlik ve gaziliğin şereflerin en yücesi olduğunu, rütbelerin en üstünü olduğunu vurgulayan Bahçeci, şu ifadeleri kullandı:

“Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü, huzuru, güvenliği uğrunda fedakarca görev yaparken sağlıklarını yitiren gazilerimiz, her türlü takdirin üzerinde minnet ve şükran duygularını hak etmektedir. Gazi ve şehitlerimizin ailelerinin kederlerini paylaşıyor, kazandıkları şeref ve onura gıpta ediyoruz. Her karış toprağı şehit ve gazilerimizin emaneti olan bu aziz vatanın üzerinde millet olarak, hür ve bağımsız biçimde, birlik ve beraberlik içerisinde yaşayarak ancak bu fedakarlığın gereğini yerine getirebiliriz. Bu yüce mirasın varlığında ve birliğinde gözü olanlara karşı kardeşlik ruhunu canlı tutmak azmini, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçlu olduğumuzu bilmeliyiz. Bu duygularla, hizmetlerin en üstünü olan vatan savunmasını yapan, fedakarlıkların en büyüğü ile tarihimize nakşeden ve ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü canlarını feda ederek koruyan başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere ebediyete göç etmiş şehit ve gazilerimizi anarken, hayatta olan tüm gazilerimize sağlık ve esenlik diler, en içten sevgi ve saygılarımı sunarım.”