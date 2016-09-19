SİVAS (AA) – Ulaş ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Orhan Altun, Jandarma Bölük Komutanı Komutanı Vekili Kıdemli Başçavuş Köksal Doğru, Belediye Başkanı İsrafil Göçgün, tarafından Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Altun, törende yaptığı konuşmada, gazilere yaptıkları fedakarlıktan dolayı minnet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti kahraman gazilerin gösterdiği üstün kahramanlık ve fedakarlıklarla yükselmiştir. Bugün de onların gösterdiği emsalsiz mücadeleden aldığı manevi güçle huzur ve barış içinde yaşamaktayız. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.”

Kaymakam Altun, törenin ardından şehit ailelerini ve gazileri makamında ağırladı.