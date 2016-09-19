KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören, Valilik, Garnizon Komutanlığı, Kırşehir Belediyesi, Kırşehir Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Dayanışma Derneği’nin, Anıt Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Malul Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Bahattin Kaya, törende yaptığı konuşmada, kahraman gazilerin şehitler ile cumhuriyetin teminatı olduklarını söyledi.

Protokol üyeleri, tören sonunda Malul Gaziler Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

Törene, Vali Necati Şentürk, Garnizon Komutanı Vekili Albay İlhan Güneş, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, İl Emniyet Müdürü Sıtkı Akgül, Muharip Gaziler Derneği Başkan Vekili Nurettin Arslan, gaziler, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.