KIRŞEHİR (AA) – AK Parti Kırşehir Milletvekili Salih Çetinkaya, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çetinkaya, mesajında, ülkenin ve milletinin varlığının devam ettirilmesinde gazilerin en önemli değerlerden olduğunu belirtti.

Vatanın, şehitlerin ve gazilerin emaneti olduğunu ifade eden Çetinkaya, şunları kaydetti:

“Bizler şehitlerimizin, gazilerimizin mirasını layıkıyla gelecek nesillere aktaracağız. Bu toprakları vatan kılan, bugünlere getiren her bir şehide, her bir gaziye, isimleri bilinmeyen tüm kahramanlara şükranlarımı, minnetlerimi ifade ediyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e istiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı ‘mareşallik’ ve ‘gazilik’ unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü’nü en içten duygularımla kutluyor, tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum.”