19 Eylül Gaziler Günü

YOZGAT (AA) – Yozgat’ta Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İbrahim Yücel yaptı.

Tören, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’nin ziyaret edilmesi ile devam etti.

Vali Kemal Yurtnaç, burada gaziler ve şehit yakınları ile bir süre sohbet etti.

Dernek ziyaretinin ardından Yurtnaç ve beraberindekiler, 1998 yılında Kuzey Irak’ta mayına basması sonucu gazi olan Tarık Topkaya’yı evinde ziyaret etti.