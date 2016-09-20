19 Eylül Gaziler Günü

SİVAS (AA) – Gaziler Günü dolayısıyla Sivas Valiliği tarafından, Muharip Gaziler Derneği üyeleri ve ailelerine yemek verildi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen programda konuşan Sivas Valisi Davut Gül, bütün devletlerin kendi şehit ve gazileri ile varlığını sürdürdüğüne işaret ederek, “Devletler hisler ile kurulur, akıl ile yönetilir ve adalet ile yaşamını sürdürür. Adalet ile yaşamını sürdürmeleri direk sizi ilgilendiriyor. Bütün devletler kendi gazileri ve şehitleri ile var olurlar. Gaziler ve şehit yakınları bu toprakların asıl sahipleridir. Sizler olmasanız sizin aileleriniz olmazsa buna bedel ödeyen şehitlerimiz olmazsa bizim bu topraklarda bağımsız yaşama şansımız yok.” diye konuştu.

Gül, “Biz bir aileyiz, tüm imkanlar içinde sizin ihtiyaçlarınızı karşılamak istiyoruz. Sizler var olduğunuz sürece, sizin yüzünüz güldüğü sürece bizim ülkemiz, bizim devletimiz, geleceğe daha güvenle bakacaktır.” ifadelerini kullandı.

Gül, ayrıca Cumhuriyet Üniversitesi ile yaptıkları protokol ile şehit aileleri ve gazilerin dişlerinin ücretsiz olarak yapılacağı müjdesini verdi.

Programa, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan, İl Jandarma Alay Komutan Vekili Albay Sinan Şen, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı, vali yardımcıları, kaymakamlar, gaziler, ve aileleri ile davetliler katıldı.