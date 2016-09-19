19 Eylül Gaziler Günü
19 Eylül 2016 Pazartesi, 15:00
KONYA (AA) – Bozkır ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Bozkır Anıt Meydanı’nda düzenlenen törende, Atatürk Büstü’ne Bozkır Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Bozkır Belediyesi’nin çelenkleri sunularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törende, İlçe Jandarma Komutanlığından Jandarma Astsubay Çavuş Furkan Ertürk’ün günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.