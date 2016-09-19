19 Eylül Gaziler Günü
KONYA (AA) – Seydişehir ilçesinde Atatürk’e Gazi ünvanının verildiği gün olan 19 Eylül Gaziler Günü Hükümet Konağı önündeki anıt alanında düzenlenen törenle kutlandı.
Atatürk anıtına çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.
İki öğrencinin Gazilik şiiri okumasının ardından şehitlik ziyareti yapıldı. Şehitler ve Gaziler Derneği ziyaret edildi.
Törene, Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit, Garnizon Komutanı Jandarma Üstteğmen Burak Çelik, Belediye Başkan vekili Mevlüt Güray, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyamin Korkmaz, Baro Başkanı Mehmet Koyuncuoğlu, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, muharip gaziler, askerler ve vatandaşlar katıldı.