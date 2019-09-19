19 Eylül Gaziler Günü
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'de 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cacabey Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende konuşan Muharip Gaziler Derneği Kırşehir Şube Başkanı Kemal Parlak, 19 Eylül'ün Türkiye Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğü uğrunda yurdun her yerinde gece gündüz demeden vatan hainlerine karşı canlarını hiçe sayarak mücadele eden ve bu mücadelede yaralanan kahraman gazilerin şeref günü olduğunu vurguladı.
Kıbrıs gazilerinden Osman Karahasanoğlu’nun şiiri okumasının ardından protokol üyeleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Muharip Gaziler Derneği Kırşehir Şubelerini ziyaret etti.
19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kentte bir otelde düzenlenen yemekte gazilerle bir araya geldi.
Etkinliklere, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu, daire amirleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şubesi Başkanı Bahattin Kaya, gaziler ve gazi yakınları katıldı.
-
Kayserili hayırseverlerden Suriyelilere yardım tırı
-
“Yüzde 14'lük zamma maruz kalmamız kabul edilebilir değil”
-
Ayaş'ta KOSGEB sertifikası heyecanı
-
19 Eylül Gaziler Günü
-
Emine Erdoğan'dan KTO standına ziyaret
-
Anadolu Üniversitesinden “Uluslararası Tiyatro Festivali”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.