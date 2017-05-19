19 Mayıs 2017 yurtta hava durumu |Meteoroloji’den Ankara, Adana ve İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın güneydoğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kesik kesik sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği varsayım ediliyor. Yağışların; Eskişehir, Bilecik, Bolu, Ankara’nın güney ve batısı, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevreleri ile gece saatlerinden daha sonra Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana’nın güney ve doğu çevrelerinde lokal olarak adaleli olması bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere kadar, hava sıcaklığının içkesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genelde kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli(30-60 km/sa), Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kaslı ve kısa süreli kasırga (50-80 km/sa) biçiminde eseceği varsayım ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gidip gelen sağanak yağışlı geçeceği varsayım ediliyor. Yağışların güney ve batısında yerel olarak adaleli olması bekleniyor. 16

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 21

İzmir: Fazla bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı sağanak ve gök şamatalı sağanak yağışlı 25

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kesik kesik sağanak ve gök şamatalı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra güney ve doğu ilçelerinde yerel olarak adaleli olması bekleniyor. 28

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, kesik kesik sağanak ve gök şamatalı sağanak yağışlı 20

Antalya: Fazla bulutlu, gidip gelen sağanak ve gök curcunalı sağanak yağışlı 21

Samsun: Parçalı ve fazla bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı ve fazla bulutlu, kesik kesik sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği varsayım ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde lokal olarak adaleli olması bekleniyor. 16

Erzurum: Parçalı ve fazla bulutlu, kesik kesik sağanak ve gök şamatalı sağanak yağışlı 20

Diyarbakır: Parçalı ve fazla bulutlu, lokal olarak sağanak ve gök şamatacı sağanak yağışlı 31