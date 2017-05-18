19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

ANKARA (AA) – Keçiören Belediyesince, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası dolasıyla fener alayı düzenlendi.

Gümüşdere Ihlamur Vadisi Kalaba Halı Sahaları yürüyüş alanında düzenlenen etkinliğe Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, milli Güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül ile AK Parti Gençlik Kolları Ankara İl Başkanı Kurtcan Çelebi de katıldı.

Amatör sporcular ve izcilerin de katıldığı yürüyüşte, gençler ellerinde meşaleler taşıdı.

Yürüyüşün tamamlanmasının ardından mehteran ekibi konser verdi.

Belediye Başkanı Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladıklarını belirterek, “Gümüşdere Meydanı’nda ‘Gümüşdere durmaz akar’ diyerek yürüyoruz.” dedi.

Keçiören Belediyesi olarak, “Gençlik Haftası” kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyeceklerini belirten Ak, vatandaşları sporcular ve sanatçılarla buluşturacaklarını söyledi.