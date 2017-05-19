19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

Anıt Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla başlayan törene Cacabey Meydanı’nda devam edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı, alanda kahramanlık marşları seslendirdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından tekvando ve boks takımları birer gösteri maçı yaptı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Kırşehir Valisi Necati Şentürk, AK Parti Kırşehir Milletvekili Salih Çetinkaya, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin, Garnizon Komutanı Albay İlhan Güneş, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri daha sonra Kırşehir Şehit Aileleri Derneğine bir ziyaret gerçekleştirdi.