KONYA (AA) – Konya’nın Ilgın ve Seydişehir ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

Ilgın ilçesindeki Fahrettin Altay Paşa Parkı’nda düzenlenen törende, İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatma Dağlı, tören mangasını selamladıktan sonra Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Kaymakam Yücel Gemici, öğrencilerin ve vatandaşların 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik etti.

Çelenk sunma törenine Kaymakam Yücel Gemici, Belediye Başkanı Mehmet Karahan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kutlamalar kapalı spor salonunda düzenlenen çeşitli gösteriler ile sona erdi.

– Seydişehir

Seydişehir’de 19 Mayıs kutlamalarında ilk tören Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı’na çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Hava şartlarının kötü olması nedeniyle Milli İrade Meydanı’nda yapılması planlanan 19 Mayıs etkinlikleri Atatürk Kapalı Spor salonunda yapıldı.

Törenlere, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.