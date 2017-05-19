19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

ANKARA (AA) – Gölbaşı’nda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Gölbaşı stadyumunda Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Atatürk’e cevabının okumasıyla devam eden etkinlikte, öğrenciler çeşitli gösteriler yaptı.

Vatandaşların da ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Gölbaşı Kaymakamı Şenol Esmer, 19 Mayıs’ın Türk’ün uluslararası arenada şerefli yerinin almasının ilk adımı olduğunu söyledi.

Programa, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Başsavcısı Ali Çalık, İlçe Emniyet Müdürü Murat Buğatekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.