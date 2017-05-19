19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

KIRŞEHİR (AA) – Kaman ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

Kaman ilçesinde Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, günün anlam ve önemli belirten konuşmalar ile devam etti.

Kaman Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin yaptığı müzik dinletisi ise izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Törende, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere madalya ve kupa takdim edildi.

Törene, Kaymakam Murat Girgin, Belediye Başkanı Erhan Talu, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğba Diri, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Gündüz, Askerlik Şubesi Başkanı Mert Fırat Fidancı, çok sayıda kurum müdürü, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Kaman Spor Salonunda halk oyunları, tekvando, kick boks gösterileri düzenledi.