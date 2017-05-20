ANKARA (AA) – Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, “Fener Alayı ve Gençlik Festivali Yürüyüşü” düzenlendi.

Gölbaşı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün organize ettiği etkinlikte, Baldudak ilkokulu önünde toplanan grup, Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesi’nden Atatürk Sahil Parkı’na kadar ellerinde fenerlerle yürüdü.

Etkinlikte Atatürk Sahil Parkı’nda bir de konser verildi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, yaptığı açıklamada 19 Mayıs’ın Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi umutlarının inanca dönüştüğü tarih olduğunu belirterek, “Türk gençliği dün olduğu gibi bugün de atalarının canları pahasına koruyup kendilerine emanet ettiği vatan topraklarını yine aynı kararlılıkla koruyarak bağımsızlığından asla ödün vermemiştir.” dedi.