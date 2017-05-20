– Çubuk’ta bir grup, toplam 49 kilometrelik Elveren Yaylası etabında Ata’ya Saygı yürüyüşü yapacak

ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde doğa yürüyüşü yapan bir grup vatandaş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 49 kilometrelik Ata’ya Saygı yürüyüşü yapacak.

Çubuk Doğa Yürüyüşçüleri Grubu adına açıklama yapan Yunus Asma, 19 Mayıs’ın ve spor yapmanın önemine dikkat çekmek için Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan Yeşil Çubuk Parkı’ndan başlayan Elveren Yaylası’nda son bulan bir yürüyüş organize ettiklerini bildirdi.

Toplam 49 kilometrelik rota üzerinde 19 mahalle ve yaylayı gezeceklerini, bin 800 metre rakımlı Aktepe’ye tırmanarak Türk Bayrağı dikeceklerini anlatan Asma, Elveren Yaylası’nda kamp kuracaklarını söyledi.

Yürüyüşe 20 kişinin katılacağını, pazar günü Ankara’dan gelecek diğer gruplara da rehberlik edeceklerini ifade eden Asma, “Bu yürüyüşümüzü, bizlere bu cennet vatanı yurt kılan şehitlerimiz ve gazilerimiz için yapıyoruz. Bu nedenle de ismini ‘Ata’ya Saygı, gençlere örnek yürüyüşü’ koyduk.” diye konuştu.