19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

SİVAS (AA) – Şarkışla ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında liseler arası voleybol, masa tenisi ve kros müsabakaları yapıldı.

Etkinlikler kapsamında, çeşitli branşlarda düzenlenen müsabakalarda dereceye girenler belli oldu.

60. Yıl Spor Salonunda yapılan voleybol turnuvasında Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini 2-0 mağlup eden Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu.

Erkekler kros müsabakasında Anadolu Lisesi, kızlarda Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinciliği elde etti.

Masa tenisi turnuvası kızlar kategorisinde, Anadolu Lisesi, erkeklerde Anadolu Lisesi birinci oldu.

Bireysel genç kızlar kros yarışmasında ise Anadolu Lisesinden Seda Özkan, erkeklerde ise Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Yasin Kılıç ilk sırada yer aldı.

Yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllerini İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Sevim, ilçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ve ilçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Faruk Ayçiçek verdi.