ESKİŞEHİR (AA) – Anadolu Üniversitesi (AÜ) İletişim Bilimleri Fakültesince düzenlenen “19. Uluslararası Eskişehir Film Festivali” başladı.

Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, AÜ Yunus Emre Yerleşkesi’ndeki Sinema Anadolu’da düzenlenen açılış töreninde, festivalin geleneksel hale geldiğini söyledi.

Festivalin Eskişehir ve Türkiye’nin kültürel birikimine önemli katkı sağladığına işaret eden Gündoğan, “Festival 19. yılında da sinemaseverlerin merakla beklediği, hepsi birbirinden kaliteli, önemli ve emek ürünü olan filmlerle izleyicilerimizin karşısına çıkıyor.” diye konuştu.

Konuşmanın ardından festivalin “Onur Ödülleri” Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından İzzet Günay ve Lale Belkıs’a takdim edildi.

“Sinemaya Emek Ödülleri” Tomris Giritlioğlu ve Zeki Baksı, “Yılın Performansı Ödülleri” Ecem Uzun ve Haydar Şişman, “Sinema Kültürüne Katkı Ödülü” ise Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneğine verildi.

Festival, 13 Mayıs’a kadar devam edecek. Etkinlikte 4 belgesel, 41 uzun ve 55 kısa metrajlı film gösterime sunulacak.