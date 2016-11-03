1976 model Murat 124 için servet ödedi

Alışılmış araba tutkunu Sinan Mengilliboğa halk müziği arasında ‘Hacı Murat’ olarak aşina külüstür halindeki otomobili 2 bin liraya satın aldı. Aracı modifiye etmek için çalışmalara başlayan Mengillliboğa, Murat 124 tutkunlarıyla görüşerek orijinal parçaları buldu. 7 ay süren yoğun bir egzersiz sonucu Murat 124 marka otomobile 32 bin lira masraf yapan Mengilliboğa, ‘Hacı Murat’ı modifiye etti.

Klasik araçlar üzerinde çalıştığını söyleyen Sinan Mengilliboğa,”Biz babadan kalma klasik arabalarla büyüdük. Biz de geride kalanlarımıza bir servet bırakalım en azından insanlar geçmişini bilsin diye bende oğluma takriben 1.5 yıl önce araba yapma sözü verdim. Sivas’taki ustalarımla yaşlı bir amcayı kuvvet bir şekilde ikna ederek onu çok sevdiği yıllar önce aldığı Hacı Murat’ından ayırdık” dedi.

“32 bin lira harcama ettik”

Aracın çok yıpranmış bir şekilde aldıklarını bildiren Mengilliboğa, “Yıllara meydan okumasına rağmen ölme derecesine gelmiş bir araçtı. Biz kış bitmesiyle birlikte arabayı iyice soyarak çıplak ışık halkası getirdik. Takriben 17-18 ilden toparladığımız orijinal parçalarımızla birlikte aracı modifiye etmeye başladık. Iyice tamamlanmamış haliyle 7 ayımızı aldı. Aracı biz 2 bin liraya aldık. Çalışır vaziyetteydi. Ticari vasıta olarak zamanında kullanılmıştı. Biz o rengi ile almıştık. 2 bin liraya arabulucu aldık. Parçasından, işçiliğine, kargosundan, el emeğine harcamamız 32 bin lirayı buldu” diye konuştu.

Mengilliboğa, modifiye ettiği Murat 124’ü oğluna miras olarak bırakacağını sözlerine ekledi.

Hakan Kaleli – Uğur Yiğit

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