2 Aralık 2016 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere tarafından, ülkemiz genelinin parçalı ve fazla bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Konya, Karaman ve Sivas açık havada), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Van ve Hakkari dıştan) ile Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere kadar hava sıcaklığı ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artarak, mevsim normalleri üstünde seyredecek. Rüzgarın genelde güney ve güneybatı yönlerden hafif, arada bir orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/s) olarak eseceği varsayım ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve eksik bulutlu, zamanla fazla bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karmakarışık yağmur ve kar yağışlı 11

İstanbul: Parçalı zamanla fazla bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 14

İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren kesik kesik sağanak yağışlı 14

Adana: Parçalı ve eksik bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren kesik kesik sağanak yağışlı 18

Antalya: Parçalı ve eksik bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren gidip gelen sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 17

Trabzon: Parçalı ve fazla bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve fazla bulutlu, bugün akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı 4

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve fazla bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9